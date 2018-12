19. Dezember 2018, 19:24 Uhr München heute Seilbahn-Plan gegen Verkehrschaos / FC Bayern wertet Fan-Daten aus

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Johannes Huyer

Morgen früh ist es wieder so weit. Tausende Münchnerinnen und Münchner fahren zur Arbeit. Sie stehen dabei in U-Bahnen, den Blick in den dunklen Untergrund draußen vor dem Fenster gerichtet. Versuchen im Bus der Frau hinter ihnen nicht auf die Füße zu steigen und gleichzeitig dem muffelnden Duft des Vordermanns auszuweichen. Oder beißen im quälend langsamen Schrittverkehr gen Arbeit vor Frust fast ins Lenkrad, im Hintergrund läuft "Last Christmas", hin und wieder hupt ein anderer wütender Autofahrer.

Dem aktuellen Verkehrschaos setzt der Stadtrat eine luftige Vision entgegen: Per Gondel schweben die Menschen in Zukunft bei bester Aussicht über München, wie mein Kollege Andreas Schubert aufgeschrieben hat. In einer Studie wird nun der Bau einer Seilbahn über dem Frankfurter Ring untersucht - von der Studentenstadt bis nach Oberwiesenfeld. Dabei soll geklärt werden, ob und wie sich das Projekt technisch realisieren ließe und was es kosten würde.

Der Strecke über den Frankfurter Ring könnten noch weitere Seilbahnen in München folgen: Von Thalkirchen schweben vielleicht bald Gondeln über die Isar nach Giesing oder Harlaching, auch Verbindungen zwischen Englschalking und Riem sowie Garching und dem BMW-Forschungszentrum wurden bereits diskutiert. Ob damit das Verkehrschaos ein Ende hat, bleibt abzuwarten - die Aussicht aber wäre jede Fahrt zur Arbeit wert.

Das Wetter: Die Sonne traut sich nur hier und da hervor, mit einzelnen Schauern ist aber zu rechnen. Die Temperaturen erreichen höchstens sieben Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Sechs Jahre Haft für Betreiber von Darknet-Plattform Der Betreiber einer Darknet-Plattform, über die der Münchner Attentäter vom Juli 2016 seine Waffe gekauft hatte, ist zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Zum Artikel

80-Jähriger überführt falsche Polizisten Der Literaturwissenschaftler half dabei, drei Männer ins Gefängnis zu bringen. Die richtige Polizei hatte sie schon im Visier - brauchte aber noch Beweise. Zum Artikel

"Eine stabile Mieterschaft ist uns wichtig" Darum liegen die Mieten in den "Meiller-Gärten" in Moosach unter dem, was möglich wäre. Die ersten 115 Einheiten im derzeit größten freien Wohnungsbauprojekt sollen zum Jahreswechsel fertig sein. Zum Artikel

Stadt muss BDS-Kampagne keine Räume zur Verfügung stellen Das hat nun das Verwaltungsgericht entschieden - und damit den Beschluss des Stadtrats gegen die als antisemitisch eingestufte Kampagne bestätigt. Dieser war eine Veranstaltung im Stadtmuseum verweigert worden. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

WÄHRENDDESSEN IN DER...

...CSU: Guttenberg watscht Söder mit der Bratpfanne ab

Die ehemalige CSU-Lichtgestalt attackiert den bayerischen Ministerpräsidenten in einem Interview und stellt dessen Eignung als Parteichef infrage. Zum Artikel

