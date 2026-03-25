Es gibt eine Situation, die will man als Segler nie erleben: Gewitter auf dem Ozean. Doch in dieser Nacht, da stecken sie mittendrin. Irgendwo im Pazifik, mutterseelenallein. Ringsum schlagen die Blitze ein, für Sekunden erhellen sie die gewaltigen tropischen Wolkenberge. Ohrenbetäubender Donnerhall. Keine Chance, der Hölle zu entkommen. Tim Hund und Vincent Goymann sitzen im Cockpit ihrer Yacht. „Alter, was ist hier los?“, sagt der eine. „Ich zittere so dermaßen“, antwortet der andere.

Doch die „Segeljungs“, wie sie sich selbst nennen, behalten die Nerven – und halten die Situation mit der Kamera fest. Und so beginnt auch ihr Film mit Szenen aus dieser Schreckensnacht. „Das war das einzige Mal, dass wir richtig Angst hatten“, erzählen die beiden bei einem Treffen vor wenigen Tagen in Bad Tölz. Dort, in der Heimat, wird der Kinofilm „Segeljungs – mit null Ahnung um die Welt“ am 1. April Premiere feiern.

Drohnenaufnahme auf der Zielgeraden mit der Arrya. Filmwelt

Fünf Jahre lebten sie auf dem Meer. Von der Ostsee über die Nordsee und den Atlantik segelten sie in die Karibik, weiter in den Pazifik und die Südsee, über Indonesien in den Indischen Ozean und durchs Rote Meer zurück nach Europa.

40 000 Seemeilen liegen hinter ihnen. Sie haben Stürme überstanden, Flauten ertragen, monatelange Quarantäne in der Corona-Pandemie ausgehalten. Sie haben x-mal den Motor repariert. Sind mit Haien getaucht, mit Orcas geschwommen, auf Riffwellen gesurft. Sie haben einsame Inseln entdeckt, sich wie Robinson Crusoe gefühlt und sich selbst das Apnoe-Tauchen beigebracht. Fünf Jahre Abenteuer. Jahre, in denen sie wissentlich oder durch jugendlichen Übermut an ihre Grenzen gingen, Jahre, in denen sie erwachsen wurden.

Von links die Original-Besetzung: Michael Bischof, Vincent Goymann, Tim Hund und Thomas Schwarz. Filmwelt

Begonnen hatte die Reise 2018, damals noch zu viert, zusammen mit ihren Schulfreunden aus Bad Tölz, Thomas Schwarz und Michael Bischof. An Anfang steht eine verrückte Idee: „Mit null Ahnung“ um die Welt zu segeln. Nach der Devise: Abi machen, jobben, Geld leihen, Boot kaufen. Und dann einfach mal machen. Vincent ist 17, als sie ein altes Boot in Fehmarn in der Ostsee kaufen, Tim zwei Jahre älter. Er macht noch schnell einen Sportbootführerschein.

Segeln lernen sie unterwegs. Navigieren ebenso. Ihr Urvertrauen trägt sie über die Meere, von der Ostsee die europäischen Küsten runter bis nach Marokko, dann über den Atlantik. Doch das Schiff erweist sich als nicht seetauglich, ständig geht etwas kaputt. Einen zweiten Ozean würde es wohl nicht überstehen.

Begegnungen gab es über und unter Wasser. privat

Vincent Goymann beim Tauchen. privat

Jeden Tag stellen sie kleine Filmchen auf Youtube und Instagram. Da kommt die Nachricht eines Followers: Er bietet ihnen sein Schiff an. Ein Alu-Boot, größer, schneller, technisch gut ausgestattet, ideal für ihr Vorhaben. Die Arrya hat schon eine Weltumsegelung hinter sich. Nachteil: Sie liegt in Südfrankreich. Nach ein paar Wochen in der Karibik fällt der Entschluss: Das alte Boot wird verkauft, die Jungs fliegen zurück nach Europa, sagen kurz zu Hause Hallo, fahren wieder los. „Unsere Eltern haben sich schon Sorgen gemacht“, sagt Vincent, „aber sie haben uns immer unterstützt. Sie wussten, dass wir das unbedingt wollen.“ Schon während der Schulzeit hatten die vier abenteuerliche Fahrradtouren durch Deutschland und Norwegen unternommen.

In Südfrankreich stecken sie wieder viel Arbeit in das Nachrüsten des Schiffs, starten ein Jahr nach dem ersten Aufbruch ein zweites Mal zu ihrer Traumreise. Allerdings nur noch zu zweit. Thomas und Michael waren ausgestiegen. Jetzt, zur Filmtour, sind alle vier wieder vereint. „Das Abenteuer hat ja schließlich zu viert begonnen“, sagen Vincent und Tim.

Der Plan, einen Film zu drehen, stand von Anfang an fest. „Aber auch das war Learning by doing“, sagt Tim Hund. Kameras werden nachgerüstet, die Drohnenfilme und Aufnahmen an Bord, am Anfang noch recht wackelig, werden mit der Zeit immer besser. Beeindruckend sind die Unterwasserbilder: Tauchen mit Tigerhaien, Rochen, Meeresschildkröten. Ein Blauwal direkt neben dem Boot.

Begegnung mit einem Walhai. privat

Die Fangemeinde auf Youtube und Instagram wächst, Spenden kommen von Menschen, die im Geiste mitsegeln („Ihr lebt meinen Traum“), und Tipps von erfahrenen Seglern („Ihr habt Dieselpest!“, „Ein Reff wäre nicht schlecht“). Hin und wieder nehmen sie zahlende Gäste mit. In der Südsee kommt ein Team der Fernsehreihe Terra X für einen Dreh an Bord.

Fünf Jahre Freiheit auf dem Meer. Morgens aufstehen, schwimmen, tauchen, bleiben oder Anker lichten und weiterziehen. Wie gelingt da der Anschluss ans Landleben?

„Das war kein Problem“, sagt Vincent Goymann jetzt, dunkelblonde Locken, Oberlippen-Bart, die Lässigkeit in Person. „Nach fünf Jahren war es dann auch genug. Wir wollten nach Hause.“ Und sie hatten einen Plan, jeder für sich. Vincent will studieren, schreibt sich in Innsbruck für Geografie ein. Und verarbeitet das Erlebte in einem Buch. „Segeljungs“ ist 2025 im Piper-Verlag erschienen. Es hebt sich positiv von so vielen anderen Segelbüchern ab, weil es ehrlich und authentisch geschrieben ist, mit Fotos, kleinen Einschüben zur Segellehre, Erklärungen von Wetterphänomenen und der Ökologie der Meere.

Über jene Gewitternacht im Pazifik schreibt er: „Wir sind selbst verantwortlich dafür, in dieser Lage zu sein, niemand wird uns helfen. Nur wir selbst können das. Panik bringt jetzt nichts, und dann merke ich wieder, dass Tim und ich in schwierigen Situationen gut funktionieren, wir ziehen an einem Strang.“

Wenn sie jetzt so nebeneinander sitzen im Café an der Isar, in der Altstadt von Bad Tölz, und in ihrer bescheidenen, unaufgeregten Art erzählen, sich gegenseitig ergänzen, nie ins Wort fallen, dann ist diese Verbindung zu spüren. Streit gab es selten, sagen sie, sie hatten ja diese gemeinsame Vision. „Man muss sich halt auch mal zurücknehmen können“, sagt Tim. „An Bord kann man sich auch mal aus dem Weg gehen“, sagt Vincent, „und wir haben jeden Tag die Natur so intensiv erlebt, da werden andere Dinge unwichtig.“

Sturm, meterhohe Wellen, auch diese Momente gab es. Filmwelt

Während Vincent jetzt viel in die Berge geht, zog Tim nach Hamburg, näher ans Meer. Dort restauriert er ein altes Holzboot, mehr Ruine als Schiff. „Irgendwann will ich damit nach Spitzbergen raufsegeln“, sagt er und lacht. Nebenbei suchte er einen Produzenten für den geplanten Film. Nikolaus Gelpke, der Gründer des Mare-Verlags und von Mare-TV, finanzierte das Projekt, Filmemacher Tobias Steinigeweg ist Co-Regisseur und Produzent.

„Als ich die 20 Terabyte Material der Jungs sah“, sagt dieser, „dachte ich erst: oh Gott, so viele Youtube-Filmchen.“ Doch dann sei er beeindruckt gewesen von der Fülle an Bildern, „da habe ich mich gemeinsam mit Tim auf die Reise begeben.“ Es sei alles da: Katastrophen und jugendliche Unbekümmertheit, dramatische Momente und riesiger Spaß, dazu die überwältigende Natur. „Diese Echtheit wollte ich erhalten, ohne Nachdreh, ohne gestellte Interviews oder Einblendungen.“ Zur Dramaturgie habe auch Filmkomponist Martin Kohlstedt viel beigetragen, ein Klangkünstler, der selbst viel mit Wasserbildern arbeitet.

Jetzt werden die vier Segeljungs also noch einmal auf Reise gehen, durch die Kinosäle der Republik. Werden sie auch wieder gemeinsam segeln? „Wenn Tim sein Boot fertig kriegt, warum nicht?“, sagt Vincent und lacht.

Der Film läuft am 2. April in Garmisch-Partenkirchen und Weilheim, am 4. April in Starnberg und München, am 6. in Freising. Die Segeljungs sind bei den Vorführungen anwesend. Alle Daten unter www.filmweltverleih.de/cinema/finder/segeljungs.