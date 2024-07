Annette Lucks und Susanne Thiemann sind die Seerosenpreisträgerinnen 2024. Lucks ist Malerin, Zeichnerin und Grafikerin, die auch in Keramik arbeite. In ihren Werken lässt sie Erinnerungen und Gedächtnisfiguren ineinanderfließen, schafft schichtartige Erzählungen, die sich zu neuen Narrativen mit kulturhistorischen Verweisen verweben. Die zweite Preisträgerin, Susanne Thiemann, ist ausgebildete Korbflechterin, was man ihren Skulpturen, Installationen, Wandarbeiten und Interventionen im öffentlichen Raum ansieht. Ihre Objekte wirken kokonartig mit oft offenen Rändern, geprägt von Säumen und Nähten. Die vermeintliche Fragilität basiert auf einer überraschenden Robustheit.

Detailansicht öffnen Werk von Annette Lucks, Seerosenpreisträgerin 2024 (Foto: Galerie Heike Curtze)

Der mit 4000 Euro dotierte Seerosenpreis mag nicht der höchstdotierte Preis in München sein, viel Tradition hat er in jedem Fall. Er wurde 1962 vom damaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, dem Maler Hermann Geiseler und Mitgliedern des Seerosenkreises ins Leben gerufen. Er wird von der Landeshauptstadt München gestiftet und jährlich von einer aus Münchner Künstlerinnen und Künstlern bestehenden Jury an Kolleginnen und Kollegen vergeben, die langjährig tätig sind und ihren Lebens- und Schaffensmittelpunkt in München haben. Mit der Preisvergabe ist eine Ausstellung im Kunstpavillon verbunden, sodass man das Werk der beiden Preisträgerinnen auch kennenlernen kann.

Verleihung des Seerosenpreises 2024, Donnerstag, 1. August, 19 Uhr, Kunstpavillon, Alter Botanischer Garten München, Am Stachus, Sophienstraße 7a, Ausstellung bis 18. August