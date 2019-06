30. Juni 2019, 20:47 Uhr Seenotrettung Hunderte demonstrieren für Kapitänin Rackete

"Free Carola": Unter diesem Motto haben am Sonntagabend hunderte Menschen vor dem italienischen Generalkonsulat in München für Carola Rackete demonstriert. Die deutsche Kapitänin des Schiffs Sea-Watch 3 war mit 40 geretteten Flüchtlingen an Bord trotz Anlegeverbots in den Hafen von Lampedusa eingefahren - nach 17 Tagen auf See - und wurde dann in Italien festgenommen. "Die Frage, ob man Menschen rettet, ist doch keine politisch-strategische. Menschenrechte gelten überall. Auch auf dem Mittelmeer", sagte die Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden. Etwa 700 Menschen kamen der Polizei zufolge zu der Spontandemonstration. Organisiert wurde sie unter anderem von Benjamin David, Vorsitzender von Isarlust e.V., und Thomas Lechner, Organisator der #ausgehetzt-Demo und OB-Kandidat der Linken. "Wer schweigt, stimmt zu", mahnte er an die Politik gewandt. "Das gilt auch für die Verantwortlichen in der EU." Auf seine Aufforderung hin, riefen die Teilnehmer mehrmals "Free Carola". Es sind Worte, die die Menschen dem italienischen Konsulat entgegen schmetterten.