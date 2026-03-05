Wer es versäumt hat, zum Matcha schlürfen ein Buch oder eine Gesprächspartnerin mitzubringen, der könnte sich im See-U Café auch gut damit beschäftigen, winkende Tierchen zu zählen. In dem Lokal an der Luisenstraße hängen so einige Pandas an den Wänden, Winkekatzen lugen aus der rustikal-gemütlich zusammengewürfelten Einrichtung hervor. Auch ein plüschiger Koala gehört zur tierischen Belegschaft.

Den Panda haben die Betreiber Mike Qiu und Betreiberin Tarja Gutierrez nicht ohne Grund zum Maskottchen auserkoren. Im November haben sie das Café gegenüber der Technischen Universität gemeinsam eröffnet. „Für uns symbolisiert der winkende Panda einen freundlichen Gruß auf ein baldiges Wiedersehen“, sagt Gutierrez. „See-U Everyday“ strahlt in neonpinker Schrift von der Wand. Dass die beiden Wert auf eine gemütliche und freundliche Atmosphäre legen, merkt man beim Besuch im Café sofort. Die Bedienung ist außergewöhnlich zuvorkommend, und statt einer perfekt kuratierten Einrichtung ist der persönliche Einfluss deutlich zu spüren.

Wer einfach nur Kaffee und Croissants sucht, wird hier fündig. Ein Espresso kostet einen Euro – und das werde sich auch nicht ändern, sagt Gutierrez, „damit guter Kaffee für jeden zugänglich bleibt“. Besonders auf ihre Kosten kommen aber Fans von Matcha Latte und Tiramisu. Denn davon gibt es hier unterschiedliche Varianten, zu denen je nach Saison weitere hinzukommen. Ein Matcha etwa mit Mango, Salted Cream oder Lotus-Keks kostet um die 6,50 Euro. Dafür bekommt man immerhin einen halben Liter richtig guten Matcha Latte, warm oder mit Eis.

Mit einem Kaffee-Matcha können sich diejenigen, die zum Lernen oder Arbeiten herkommen, die notwendige Extraportion Koffein holen. Lernen ist hier ausdrücklich erwünscht, Steckdosen gibt es reichlich. Besonders fleißig arbeiten lässt sich im hinteren, ruhigeren Teil, zu dem eine kleine Treppe hinaufführt. Besonders gemütlich sitzt man dagegen an den höhergelegenen Tischen am Fenster. Von hier schaut man auf die Technische Universität gegenüber und auf den Außenbereich des Cafés.

Dass der Panda das Maskottchen des Cafés ist, ist nicht zu übersehen. Robert Haas

Der Außenbereich des See-U Cafés Robert Haas

Auch das Tiramisu gibt es als Matcha-Variante, außerdem mit Lotus-Keks oder Oreo. Ein Stück davon kostet 5,30 Euro, der Klassiker 4,90 Euro. Die Tiramisus sind hausgemacht, alkoholfrei, sehr cremig und nicht zu süß. Damit kein Koffein-Schock droht, sollte man sich abhängig von der Getränkewahl aber überlegen, doch lieber einen der Kuchen oder ein Stück Torte zu probieren. Zur Auswahl stehen etwa Karotte-Nuss-Kuchen oder Himbeer-Sahne-Torte und als vegane Option Bananenkuchen.

Tiramisu mit Matchapulver Robert Haas

Wer ein breites herzhaftes Angebot sucht, ist im See-U Café bislang weniger gut bedient, lediglich ein vegetarisches Sandwich und eines mit Fleisch und Ei gibt es. Der Fokus liegt klar auf den süßen Speisen. Das soll sich aber ändern, sagt Betreiberin Gutierrez: Im Sommer soll das Sortiment des Cafés um warme Küche erweitert werden.

See-U Café, Luisenstraße 41, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr