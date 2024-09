Das Gebrauchtwarenkaufhaus Halle 2 in Pasing mit seinem Ableger in Schwabing ist ein Erfolgsmodell. Nun gibt es auch einen Pop-up-Store mitten in der Stadt, auf dem Viktualienmarkt. Kommunalreferentin Jacqueline Charlier hat die zeitlich befristete Zweigstelle der Halle 2 eröffnet; auch hier lautet das Motto „Wiederverwenden statt verschwenden“.

Auf dem Viktualienmarkt kann man künftig also nicht nur Lebensmittel oder exotische Früchte kaufen, sondern auch nach gut erhaltenen Gebrauchtwaren stöbern. Der auffällige lilafarbene Container ist ein bisschen versteckt hinter den Ständen platziert.

Wie schon bei der Eröffnung des Pop-up-Stores in der Hohenzollernstraße warten auch hier vor dem Start Interessenten, um als erste einen Blick auf das Second-Hand-Sortiment zu werfen. Ganz vorn zum Beispiel Thomas Kröneke, 49, der sein kleines Café neu dekorieren möchte. Nach längerer Suche entscheidet er sich für drei Gemälde, die jeweils acht Euro kosten. Die Kombination aus einem „günstigen Preis“ und Spuren der Vergangenheit auf den Bildern hat ihn überzeugt.

Der neue Ableger des Gebrauchtwarenkaufhauses hat zum Ziel, möglichst vielen Münchnern ein wohnortnahes Angebot zu machen. Auf diese Weise ließen sich ein „Beitrag zur Ressourcenschonung“ leisten und „neue Zielgruppen erreichen“, sagt die Kommunalreferentin. Umgekehrt könnten Münchnerinnen und Münchner gut erhaltene und hygienisch einwandfreie Gegenstände, die sie selbst nicht mehr brauchen, direkt beim Container abgeben. Für Charlier ist der Pop-up-Standort auf dem Viktualienmarkt deshalb ein weiterer Schritt, um den Münchnern „die Halle 2 und die Zero-Waste-Ziele näherzubringen“.

Der Container findet sein temporäres Zuhause an der Ecke Frauenstraße/Westenriederstraße. Am 21. und 22. September sowie 18. und 19. Oktober stehen die Türen freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von zehn bis 15 Uhr offen. Im Sortiment befinden sich Gebrauchtwaren wie Bücher für einen Euro und Gitarren für bis zu 60 Euro. Außergewöhnliche Waren, wie etwa ein neues Rennrad, werden üblicherweise samstags in einem der anderen Gebrauchtwarenhäuser versteigert. Am 7. September starten die Auktionen im Pasinger Geschäft wieder.