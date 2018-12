12. Dezember 2018, 19:00 Uhr Sechs Jahre Renovierungszeit Pinakothek der Misere

"Kulturstaat im Eimer" vom 8./9. Dezember und "Alles muss raus" vom 11. Dezember:

Mindestens sechs Jahre soll also die Renovierung der Neuen Pinakothek dauern, ein Zeitraum, in dem in früheren Zeiten Kirchen und Schlösser händisch und mit prachtvoller Ausstattung errichtet wurden. In unserem hochtechnisierten und reichen Land sind wir nicht einmal in der Lage, das Dach eines Gebäudes dicht zu bekommen, das Kunstwerke von unschätzbarem Wert beherbergt.

Warum dauern Baumaßnahmen für die öffentliche Hand eigentlich immer so unfassbar lange? Die Privatindustrie würde das niemals akzeptieren. Nun sollen also Teile der Sammlung in der Alten Pinakothek und in der Schackgalerie gezeigt werden. Warum wird eigentlich die Pinakothek der Moderne da ausgenommen? Die Bilder von van Gogh, Cézanne, Gauguin und den Impressionisten gehören meines Erachtens in die Nachbarschaft der Klassischen Moderne, deren Vorläufer diese Künstler ja waren.

Platz ließe sich da leicht schaffen. Man bräuchte nur die Nachkriegskunst und die der Zeitgenossen wieder vom Westflügel in den Ostflügel zurückzuverlegen, wo sie ursprünglich beheimatet waren. Bei dieser Gelegenheit sollten auch einige Spitzenwerke der Klassischen Moderne, die früher immer zur ständigen Ausstellung gehörten und jetzt unbegreiflicherweise im Depot schlummern, den Kunstfreunden wieder zugänglich gemacht werden. Das ergäbe eine wunderbare und erfolgreiche Präsentation. Außerdem könnten so insgesamt mehr Bilder der Neuen Pinakothek in der Renovierungszeit gezeigt werden. Den Verantwortlichen sollte es eigentlich ein Bedürfnis sein, den Kunstfreunden den größtmöglichen Teil der Sammlung zu zeigen. Hans Kössler, München