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Eltern Survival Guide„Wenn Kinder sich nicht gut fühlen, dann verhalten sie sich nicht gut“

Lesezeit: 9 Min.

Was auch immer es an Konflikten zwischen Eltern und Kindern gibt, grundsätzlich solle immer klar sein, dass Eltern ihr Kind okay finden, so wie es ist, und es lieben, sagt Therapeut Sebastian Reisinger (Symbolfoto).
Was auch immer es an Konflikten zwischen Eltern und Kindern gibt, grundsätzlich solle immer klar sein, dass Eltern ihr Kind okay finden, so wie es ist, und es lieben, sagt Therapeut Sebastian Reisinger (Symbolfoto).
Foto: Annette Riedl/picture alliance/dpa

Familientherapeut Sebastian Reisinger rät auf seinem Instagram-Account zu Gelassenheit und klaren Grenzen bei der Kindererziehung. Nun erklärt er auch in einem Buch, warum Intuition nicht immer ausreicht und welche sieben Gewohnheiten Eltern weiterhelfen.

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Mit Kindern zu leben und sie zu erziehen, gehört zu den größten persönlichen Herausforderungen. Es gebe aber auch keine schönere Aufgabe im Leben, als Mama oder Papa zu sein, findet Sebastian Reisinger. Als Paar- und systemischer Familientherapeut unterstützt er seit vielen Jahren Familien. Auf seinem Instagram-Kanal @eltern.survival.guide folgen ihm 110 000 Leute. Nun hat der Sozialpädagoge seine alltagsnahen Tipps in ein Buch gepackt. Sein „Eltern Survival Guide. Die sieben Gewohnheiten starker Eltern für mehr Gelassenheit und Klarheit“ (Kösel) sollen in herausfordernden Erziehungssituationen helfen. Der 44-Jährige lebt mit Frau und zwei kleinen Kindern in München, wo er unter anderem im Kinderschutzzentrum arbeitet.

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