Er hat die wichtigsten Auszeichnungen mehrerer Genres gewonnen - von der Poetry-Slam-Meisterschaft über den Deutschen Kleinkunst-Preis bis zum Bundeswettbewerb Gesang und dem Deutschen Musikautoren-Preis -, trotzdem ist Sebastian Krämer außerhalb seiner Wahlheimat Berlin immer noch zu entdecken. Wohl weil der Mann mit der kunstvoll verknoteten Krawatte sich seine eigene Schublade als Chansonnier in der Tradition des Liedermachers Christof Stählin eingerichtet hat. Poetisch statt politisch, dafür aber alles benutzend, was das Leben als Thema anbietet. Mal gewinnt dabei der Text, mal die Musik, mal auch ein Exkurs die Oberhand. In München zuletzt 2019 mit seinem Jubiläumsprogramm "Vergnügte Elegien" zu 25 Bühnenjahren zu sehen, präsentiert er jetzt im Schlachthof nach vielen Verschiebungen endlich sein neues Programm "Liebeslieder an deine Tante".

Sebastian Krämer, Do., 31. März, 20 Uhr, Schlachthof, Zenettistr. 9, Tel. 72 01 82 64