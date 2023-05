Den glücklichsten Einstieg ins Kabarett hat Sebastian Fritz nicht erwischt, obwohl das so aussah. Als Absolvent der Theaterakademie August Everding 2012 war er zunächst im Schauspielfach erfolgreich, in Theaterrollen, aber auch in Film und Fernsehen als schwäbischer Jungbauer, kleinkrimineller Kunstfälscher in "Sturm der Liebe" oder tatverdächtiger Spitzenkoch in den "Rosenheim-Cops".

Weil dabei seine Neigung zum Schreiben wie zum Komödiantischen zu kurz kam, probierte Fritz sich mit einem ersten Soloprogramm "Brutal schön" aus. Und landete prompt im neu zusammengestellten Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft, bis dahin ein Ritterschlag im Kabarett. Kaum war das Programm fertig, kam Corona. Unendliche Hängepartien folgten, und als man dann endlich wieder spielen konnte, war das Stammhaus in die Krise und schließlich in die Pleite gerutscht. Nun versucht es Fritz also wieder allein. "Geht ihr schon mal vor" heißt es jetzt bei der Premiere im Lustspielhaus, wenn Fritz die Geschichte eines Mannes erzählt, der einfach nur keinen Ärger haben will. Was natürlich gerade deswegen nicht klappt.

Sebastian Fritz, Do., 18. Mai, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstraße 8, www.lustspielhaus.de