SZ Plus Graffiti-Geschichte: 40 Jahre „Geltendorf Zug“ : „Das war der großartigste Quatsch!“

Vor 40 Jahren besprühten sieben Jugendliche in Geltendorf im Westen von München eine komplette S-Bahn. Diese ging als erster „Wholetrain“ in Europa in die Graffiti-Geschichte ein. Was aus den jungen Sprayern geworden ist und woran sie sich heute erinnern.