Eine Show, so leicht konsumierbar wie seine Bücher

Sebastian Fitzek in der Olympiahalle

Sebastian Fitzek ist derzeit einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren. In der Olympiahalle zelebriert er ein multimediales Spektakel mit Live-Musik, Filmausschnitten und sich selbst mittendrin.

Von Anna Steinbauer

Was haben die 13 000 Menschen, die an diesem Samstagabend in der Olympiahalle versammelt sind, gemeinsam? Sie lesen Bücher. Oder zumindest kennen sie den Krimiautor Sebastian Fitzek, der derzeit die größten Hallen des Landes mit seinen begeisterten Fans füllt. Als „größte Buchparty Münchens“ bezeichnet er sein eigenes Event, das er als multimediales Thriller-Spektakel mit Live-Musik, Filmausschnitten, interaktivem Adventskalender und sich selbst mittendrin zelebriert.