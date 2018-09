18. September 2018, 18:53 Uhr Schwimmspaß Hunde mit Seepferdchen

Das Dantebad überlässt den Tieren für einen Tag das FKK-Freibadbecken

Von Robert Meyer

Eigentlich liebt Bert das Wasser, doch das tiefe Becken im Dantebad mit seinem metallenen Rand ist ihm nicht geheuer. Unsicher steht der riesige, braun-schwarze Mischling aus germanischen Bärenhund und pyrenäischen Berghund auf der Treppe ins Becken. Kopf, Rücken und Hintern ragen noch trocken aus dem Wasser. Erfolglos versucht seine Besitzern Laura Ottinger, ihm zu helfen. Doch nach zwei Metern ist Schluss. Bert rettet sich an den Beckenrand, kann sich mit seinen beiden Vorderpfoten aber nur schwer auf dem Boden halten. Sein Frauchen muss nachhelfen und schiebt ihn aus dem Wasser. Eine schwere Aufgabe bei einem Hund, der seinen Kopf im Stehen problemlos auf einen Tisch legen könnte.

Surfen statt schwimmen: "Cooper" hat eine Bandscheiben-OP hinter sich und lässt sich beim Hundebadetag im Dantebad lieber auf seinem Board treiben. (Foto: Catherina Hess)

Erstmals in der Geschichte der Münchner Bäder fand am Dienstag ein Badetag nur für Hunde statt. Den für Publikumsverkehr bereits geschlossenen FKK-Bereich des Dantebads beanspruchten die Tiere den ganzen Tag für sich. Herrchen und Frauchen durften aus hygienischen Gründen nicht mehr ins Wasser, das schon kein Chlor mehr enthielt. "Nachdem Hundebadetage im Moment in Mode sind, haben wir uns dafür entschieden, das auch mal auszuprobieren", heißt es aus der Pressestelle der Stadtwerke München.

Foto: Catherina Hess (Foto: )

Für Berts Frauchen Laura Ottinger ist der Hundebadetag eine Besonderheit, sagt sie, schließlich könne ihr Hund sonst nur in Flüssen schwimmen. Manchmal spritze sie ihren wasseraffinen Bert bei hohen Temperaturen auch mit dem Gartenschlauch ab. Andrea Veit ist ebenfalls ins Dantebad gekommen, hat die Labrador-Mischlingsdame Sana mitgebracht und ist "begeistert, dass es so etwas gibt". Erst vor Kurzem habe sie ihren Urlaub an einem italienischen Hundestrand verbracht. Sie findet, dass es in München viel zu wenige Orte gebe, an denen Hunde baden könnten. Die meisten Besitzer seien verantwortungsbewusst genug und würden für den Badespaß sogar bezahlen, meint sie.

Als letztes Münchner Freibad hat das Dantebad die Sommersaison nochmals verlängert. Bis einschließlich Freitag können die Münchner zum Sommerpreis das 50-Meter-Becken, das Attraktionsbecken und einen Teil der Liegewiese nutzen. Die Freibadbecken aber sind geschlossen, das Wasser wir abgelassen, nachdem die Hunde darin geplanscht haben.

Alle anderen Freibäder der Stadt sind inzwischen geschlossen. Eine spontane Verlängerung der Badesaison sei nicht möglich, weil die Arbeitsverträge der Mitarbeiter auslaufen und der Saisonwechsel vorbereitet werden müsse, teilt die Pressestelle der Stadtwerke mit. Dem pubertären Hunderüden Bert dürfte das ziemlich egal sein. Er hat am Dienstag etwas ganz anderes im Kopf: Immer wieder wandert sein Blick zu Hündin Akila, einem Alaskan Malamute - eine Rasse, die Huskys ähnelt. Doch seine Zuneigung wird nicht erwidert. Sollte das Dantebad im nächsten Jahr erneut einen Hundebadetag veranstalten, kann er vielleicht endlich sein Schwimmtalent unter Beweis stellen - und Akila damit beeindrucken.