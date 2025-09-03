Flüsse, Bäche und Kanäle Warum Schwimmen in München fast überall verboten ist 3. September 2025, 16:41 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Schilder schrecken Badefreunde in vielen Fällen nicht ab: Das gilt auch an durchaus gefährlichen Badestellen wie hier am Eisbach. (Foto: Felix Hörhager)

In nahezu allen Bächen und Flüssen der Stadt ist das Baden untersagt – mit nur einer Ausnahme. Nur interessiert sich kaum jemand für das Verbot, es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. An einigen Stellen sollten Wasserfreunde aber besonders aufpassen.

Von Toke Reimer und Viktoria Spinrad

