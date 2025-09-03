Gut ein Jahr ist es her, dass innerhalb weniger Wochen gleich zwei Studenten im Münchner Eisbach verunglückten: Die Leiche eines 26-Jährigen barg die Polizei erst eine Woche nach dessen Verschwinden, ein 24-Jähriger erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.
Flüsse, Bäche und KanäleWarum Schwimmen in München fast überall verboten ist
Lesezeit: 6 Min.
In nahezu allen Bächen und Flüssen der Stadt ist das Baden untersagt – mit nur einer Ausnahme. Nur interessiert sich kaum jemand für das Verbot, es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. An einigen Stellen sollten Wasserfreunde aber besonders aufpassen.
Von Toke Reimer und Viktoria Spinrad
3-D-Animation:Das Rätsel um die Eisbachwelle
Seit dem Tod einer 33-jährigen Surferin wurde diskutiert: Wie kann dort wieder gesurft werden – und das möglichst sicher? Die SZ erklärt in einer 3-D-Animation, wie die berühmte Welle zustande kommt, wo Gefahren lauern und was über den Hergang des Unfalls bekannt ist.
Lesen Sie mehr zum Thema