Die Tafeln reagieren mit Veränderungen bei der Ausgabe auf die Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Die Münchner Tafel verteilt Lebensmittel fortan nur noch in der Großmarkthalle, von Montag bis Samstag. Der Großmarkt stelle seine geräumige Fläche am Westtor dem Verein zur Verfügung, "um gesicherte Abstände zwischen den Tafelgästen, den Mitarbeitern und den Lebensmitteln zu gewähren", teilt der Verein mit. Man sei sehr dankbar, dass die Großmarkthalle der Tafel ihre Hilfe und Unterstützung zugesichert hat, so die Tafel-Vorsitzende Hannelore Kiethe. Vor allem von Altersarmut betroffene Senioren, Kranke und Alleinerziehende gehören zu den mehr als 20 000 Tafelgästen, die jede Woche mit Lebensmitteln unterstützt werden. Auch die Caritas organisiert ihre Lebensmittelausgaben neu. "Um die Verbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen, haben wir unsere Tafeln und Tische in der bisherigen Form geschlossen", sagt Harald Bachmeier, Geschäftsführer der Caritas München. Es sei aber in einem gemeinsamen Kraftakt zwischen Caritas und großen Supermarktketten gelungen, die Versorgung der rund 4000 Klienten weiter zu gewährleisten. Die Caritas gibt nun Lebensmittelgutscheine aus und unterstützt mit Bringdiensten, die den Einkauf notfalls bis zur Haustür bringen. Wer sich für die Einkaufshilfe engagieren will, kann sich bei den fünf Münchner Freiwilligenzentren melden, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr, 0800/000 5802, www.freiwilligenzentren-muenchen.de.