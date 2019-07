31. Juli 2019, 18:53 Uhr Schwierige Einsätze Die Spezialisten

Die Feuerwehr kommt nicht nur wenn's brennt, sondern auch wenn Menschen aus dem Wasser oder von einem Kran gerettet werden müssen

Von Linus Freymark

Unter Wasser

Die Taucher der Münchner Feuerwehr sollen innerhalb von zehn Minuten an ihrem Einsatzort sein, oft auch außerhalb des Stadtgebiets. (Foto: Feuerwehr)

Ein Einsatz ist Christian Prexel besonders in Erinnerung geblieben. Er und seine Kollegen sind im Winter nach Oberföhring an den Isarkanal gerufen worden, sie sollten ein Ehepaar aus dem Wasser retten. Der Hund der beiden war hineingesprungen, beim Versuch, das Tier zu retten, geriet das Paar in die Strömung. Während sich die Frau noch an der Kanalwand festhalten kann, trieb ihr Mann ab. Einsatzleiter Prexel und seine Kollegen suchten mit Unterwasserkameras nach ihm. "Aber wir haben ihn einfach nicht gefunden." Erst eine Woche später konnten sie den Leichnam des Mannes aus dem Kanal bergen. "Das war schon sehr dramatisch und traurig", sagt Prexel. Er ist einer von rund 100 Feuerwehrleuten in München, die zusätzlich als Taucher ausgebildet sind. Die Einheiten sind an den Wachen 5 und 6 in Ramersdorf und Pasing stationiert, zu ihren Einsätzen fliegen sie häufig mit dem Hubschrauber. In zehn Minuten müssen die Taucher am Einsatzort sein, der oft auch außerhalb des Stadtgebiets liegt. Sein am weitesten entfernter Einsatz sei am Walchensee gewesen, erzählt Prexel.

Für den Ernstfall üben die Taucher in den Seen und Flüssen der Region. Im Winter trainieren sie zudem das Eistauchen. Prexels Arbeitstag beginnt mit der Wachablösung gegen 6.30 Uhr, danach trifft er sich mit seinen Kollegen zu einer kurzen Morgenlage und überprüft die Ausrüstung und die Fahrzeuge. Die Einheit verfügt über ein Tauchauto, in dem sich die Gerätschaften befinden, sowie einen Anhänger mit einem Schlauchboot. Geht ein Notruf ein, rücken die Männer und Frauen aus - mit den Fahrzeugen oder mit dem Hubschrauber.

Über dem Boden

Schwindelfreiheit ist natürlich Grundvoraussetzung, um sich in luftiger Höhe, wie hier auf dem Turm des Franziskanerklosters St. Gabriel, zu bewegen. (Foto: Feuerwehr)

Eigentlich erstreckt sich das Einsatzgebiet der Höhenretter der Münchner Feuerwehr nur auf das Stadtgebiet, im vergangenen Winter jedoch war die Einheit auch in den Alpen im Einsatz. Denn bei Sonderlagen können die Höhenretter auch in andere Orte ausrücken, und wegen des starken Schneefalls in den Wintermonaten hatten die Helfer in den Bergregionen zur Sicherheit auch die Münchner Höhenretter hinzugezogen. Selbst geschaufelt haben die Münchner Spezialisten dabei nicht, sondern darauf geachtet, dass die Männer und Frauen bei ihren Arbeiten richtig gesichert und nicht absturzgefährdet sind.

Überhaupt ist die Aufgabe der Höhenretter nicht in erster Linie, selbst Feuer zu löschen, sie sollen ihre Kollegen sichern und unterstützen. Mit am häufigsten wird die Einheit der Feuerwache 8 in Unterföhring zu Dachstuhlbränden gerufen. "Wenn da die Höhenretter nicht auftauchen, muss eigentlich irgendwas schiefgelaufen sein", unterstreicht Jan Saurer, Pressesprecher der Münchner Feuerwehr, die Bedeutung der Spezialisten. Ansonsten zählt zu den Hauptaufgaben der Einheit die Personenrettung, etwa von Windkraftanlagen, Hochhäusern oder Baukränen. Dabei arbeiten die Höhenretter oft mit den Hubschrauberbesatzungen von ADAC und Polizei zusammen, über einen eigenen Helikopter verfügt die Unterföhringer Wache nicht. Um in die Einheit aufgenommen zu werden, muss man zunächst, wie bei allen anderen Teilen der Feuerwehr auch, die Grundausbildung durchlaufen und anschließend ein Auswahlverfahren zum Höhenretter bestehen - dabei wird natürlich auch darauf geachtet, ob der Bewerber schwindelfrei ist.

Im Zentrum

Die Mitarbeiter in der Leitstelle der Münchner Feuerwehrwache 4 in der Heßstraße bestimmen, welche Kräfte zum Einsatz ausrücken. (Foto: Robert Haas)

Wählt man die Notrufnummer 112, landet man zunächst bei Günter Dorfer und seinen Kollegen in der Leitstelle der Münchner Feuerwehrwache 4 in der Heßstraße. Die Mitarbeiter hier koordinieren die Einsätze in der Stadt, sie legen fest, wie viele Kräfte losgeschickt werden müssen. Reicht ein Rettungswagen? Braucht es einen ganzen Löschzug? Dabei arbeiten die Feuerwehrleute in der Leitstelle mit Schlagworten, die sie in den Computer eingeben - etwa den Begriff "undefinierbarer Geruch", mit dem der Umweltdienst aktiviert wird. Bis zu 16 Leitstellendisponenten, wie die Mitarbeiter dort genannt werden, sitzen tagsüber gleichzeitig an den Hörern, nachts zwischen ein und sieben Uhr sind sie nur zu sechst.

Für den Dienst in der Leitstelle ist wie bei den Tauchern und den Höhenrettern eine Zusatzausbildung nötig: drei Wochen Grundausbildung plus sieben Wochen Lehrgang an der staatlichen Feuerwehrschule in Geretsried. Dabei lernen die Feuerwehrleute auch, wie sie etwa mit hysterischen Personen am anderen Ende der Leitung umgehen. "Da ist es wichtig, dass man selbst ruhig bleibt", erklärt Schichtkoordinator Dorfer. Gleichzeitig müssen die Leitstellenmitarbeiter aber bereits den Notruf an die zuständige Wache weiterleiten. Das kann mitunter stressig sein, gerade weil den Feuerwehrleuten dabei kein Fehler unterlaufen darf. Schicken sie zu wenige Kräfte an den Einsatzort oder kommt es zum Absturz des Systems, könnte das verheerende Folgen haben. "Aber das ist noch nie passiert", sagt Dorfer. "Wir haben immer Mittel und Wege, den Einsatz auszulösen."