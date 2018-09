3. September 2018, 18:55 Uhr Schwester Mercine Anders als in Indien

Stationsleiterin an der Thalkirchner Straße

Schon als Kind, erzählt Schwester Mercine, war ihr größter Wunsch: Krankenschwester und Nonne zu werden. Als sie mit der Schule fertig war, trat sie in ihrer Heimatstadt Kerala in Südindien in den Orden Maria Heimsuchung ein, und nachdem sie ihr Gelübde abgelegt hatte, schickte der Orden sie nach Deutschland, damit sie dort ihre Krankenpflege-Ausbildung machte - am Tutzinger Krankenhaus.

"Anfangs war es nicht leicht", erzählt Schwester Mercine, 52. Sie habe nächtelang geweint, alles war fremd, die Sprache schwer, das Pensum hoch. Dazu kam die Kälte in Deutschland, der andere Umgangston, die Geringschätzung für Ausländer - einmal habe ihr eine Patientin nachgerufen, sie wolle nicht "von dieser Negerin" behandelt werden. Das ist heute nicht mehr der Fall. Schwester Mercine ist Stationsleiterin auf der Dermatologie am Klinikum an der Thalkirchener Straße. Sie wird respektiert und geachtet, und sie strahlt Selbstbewusstsein aus. Nur gelegentlich komme es noch vor, dass jemand an ihr vorbei gehe und sich mit Fragen automatisch an eine deutsche Kollegin wende, "aber die schickt die Person dann zu mir zurück".

In Indien dürfen Krankenschwestern viel mehr medizinische Dienste übernehmen als in Deutschland. Die Grundpflege müssen die Angehörigen übernehmen, das ist in vielen Ländern so. "Wenn man dann nach Deutschland kommt und plötzlich Patienten waschen, auf die Toilette bringen, Betten machen, putzen und Essen austeilen muss, sagen viele: So habe ich mir das nicht vorgestellt."

Schwester Mercine kennt beide Systeme, sie hat in beiden Ländern länger gearbeitet und auch die indische Pflegeausbildung nachgeholt, denn die deutsche wird dort so wenig anerkannt wie umgekehrt. In Indien herrsche mehr Menschlichkeit, sagt sie, in Deutschland werde alles über Geld geregelt. Aber die Kollegialität sei groß unter den Kolleginnen am Thalkirchener Klinikum. Neun indische Schwestern sind sie noch, sie wohnen im Krankenhaus und beten in der Kapelle, stehen um fünf Uhr früh auf und richten ihre Gottesdienstzeiten nach den Schichtplänen der Pflege. Früher, sagt sie, blieb noch Zeit für ein gemeinsames Frühstück mit den Kolleginnen und den Putzfrauen. "Das gibt es nicht mehr." Der Zeitdruck ist zu groß.