MünchnerStreit mit mehr als 30 Menschen eskaliert – zwei Schwerverletzte

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im und um den Domagk-Park Beobachtungen gemacht haben (Symbolbild).
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im und um den Domagk-Park Beobachtungen gemacht haben (Symbolbild). (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Zwei 19-Jährige verletzen sich bei einem Streit zwischen zwei Gruppen mit mehr als 30 Menschen. Auch eine Machete soll zum Einsatz gekommen sein.

Bei einer Auseinandersetzung zweier rivalisierender Gruppen in Freimann sind am Dienstagabend zwei junge Männer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 19 Uhr verständigt: In der Max-Bill-Straße seien etwa 30 Personen in eine Auseinandersetzung verwickelt. Als die Streifen dort eintrafen, hatte sich ein Großteil der Beteiligten bereits entfernt. Die Polizisten fanden aber zwei 19-Jährige, die beide schwere Stichverletzungen aufwiesen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Beamten nahmen die Personalien der Anwesenden auf und suchten die Umgebung ab. Dabei fanden sie eine Machete, die als Tatwaffe in Betracht kommt. Zwischen den beiden Gruppen kam es in der Vergangenheit wohl schon öfter zu Reibereien, worin der Konflikt besteht, ist nicht bekannt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstagabend im und um den Domagkpark Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Gegenstände gefunden haben.

