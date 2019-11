Nichtwissen kann so angenehm sein. Zum Beispiel, wenn man in einer der Münchner Straßen wohnt, deren Namenspatron ein Judenhasser, ein völkischer Hetzer, ein rassistischer Kolonialoffizier ist. Was ich nicht weiß ... Doch dann liest man Sätze aus der Feder von Männern, die in München mit Straßennamen geehrt werden. Sätze wie "Die Juden sind unser Unglück!" oder "Und der Jud' ... tiefverderbt und seelenlos" oder über "das unwillkürlich Abstoßende, welches die Persönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat". Man ist fassungslos und hat nur den einen Wunsch: Weg mit diesen Straßenschildern! Oder?

Ja, wenn es nur so einfach wäre. Das erste Zitat stammt vom Historiker Heinrich von Treitschke, Urheber des Antisemitismus-Streits von 1880 und ein übler Hetzer - hier mag die Antwort auf die Frage, ob sein Name verschwinden soll, noch leicht erscheinen. Das zweite Zitat aber stammt aus der "Frommen Helene" von Wilhelm Busch. Und der Mann, der Juden "abstoßend" fand, hieß Richard Wagner. So, und nun? Treitschke wird als Namenspatron wohl verschwinden. Aber Busch? Wagner? Und was tun mit einem mediokren, in seiner Zeit aber höchst einflussreichen und eben auch antisemitischen Schriftsteller wie Julius Langbehn, dem in Hadern eine Straße gewidmet ist? Weg damit wie mit der nahen Paul-Lagarde-Straße? Oder lassen und erklären? Das passt auf keine Zusatztafel. Und um es noch komplizierter zu machen, kommt dazu oft der Wunsch vieler Anwohner, alles so zu lassen, wie es ist.

Stadtrat und Experten werden es oft nicht allen und vermutlich in manchen Fällen niemandem recht machen können. Weil es nicht einfach ist, eine rote Linie zu ziehen, auch wenn der Stadtratsbeschluss genau diese Hoffnung geweckt hat: "Entnennung zwingend - denkbar - nicht notwendig" ist dort alternativ formuliert. Keine Frage: Verbrecher, Schreibtischtäter, Anstifter haben auf Straßenschildern nichts zu suchen. Punkt. Es gibt aber auch die anderen, die im Zwielicht. All diese Straßen umzubenennen würde nur den Geschichtslosen in die Hände spielen. Auch historisch problematische Schilder könnten Wegweiser einer Stadtgesellschaft sein. Legitim sind sie aber nur dann, wenn sie den Blick in die Abgründe nicht verstellen, sondern freigeben.