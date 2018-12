7. Dezember 2018, 18:57 Uhr Schwerer Unfall Radfahrer stößt mit Tram zusammen

Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Donnerstag mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und hat sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann fuhr ohne Helm an der Arnulfstraße über eine rote Ampel und bemerkte die von links kommende Bahn der Linie 17 zu spät. Wie die Polizei mitteilte, stieß er gegen die Front der Straßenbahn und wurde mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Ein vor einer Woche in Grünwald mit dem Rad verunglückter 84-Jähriger ist am Freitag an den Folgen des Unfalls gestorben. Er ist heuer der 26. Verkehrstote und der zehnte Radler. 2017 zählte die Münchner Polizei 27 Verkehrstote, darunter sechs Radler.