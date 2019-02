4. Februar 2019, 18:42 Uhr Schweren Verletzungen erlegen 83-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand

Eine 83 Jahre alte Obergiesingerin ist am Sonntagabend ihren schweren Brandverletzungen erlegen, die sie am Samstag bei einem Feuer in ihrer Wohnung erlitten hatte. Nach Polizeiangaben war die Frau gestürzt - möglicherweise war dabei eine Kerze auf dem Couchtisch umgefallen und hatte so den Brand verursacht. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Kleidung der Frau jedenfalls bereits. Lebensgefährlich verletzt kam die 83-Jährige in eine Klinik. Der genaue Hergang des Unglücks war am Montag noch Gegenstand von Ermittlungen, Fremdeinwirkung konnten die Brandfahnder jedoch ausschließen.