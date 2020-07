Ein 79-jähriger Münchner ist am Dienstag in der Maxvorstadt von seinem eigenen Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wollte laut Polizei gegen 19.30 Uhr in die Tiefgarage seines Hauses in der Blütenstraße fahren. Er stellte den Wagen mit laufendem Motor vor der abschüssigen Einfahrt ab, stieg aus und ging zu Fuß hinunter, um das Rolltor aufzusperren. Derweil kam der Wagen ins Rollen, erfasste seinen Halter und drückte ihn gegen das Gitter des Garagentores. Dabei erlitt der 79-Jährige schwere Schnittverletzungen an den Beinen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Münchner Krankenhaus, dort müssen die Verletzungen stationär behandelt werden. Die Verkehrspolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.