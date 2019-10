Eine unglückliche Kettenreaktion hat am Montagvormittag dazu geführt, dass zwei Radfahrer auf die Fahrbahn des Isarrings gestürzt sind. Eine 38-Jährige aus dem Landkreis wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer eines Linienbusses der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) konnte nach Polizeiangaben gerade noch bremsen und so noch Schlimmeres verhindern. Gegen 8.50 Uhr war die Frau auf dem Radweg in nördlicher Richtung unterwegs. Als sie einen vor ihr radelnden 30 Jahre alten Münchner überholen wollte, schwenkte dieser seinerseits nach links, um einen vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen. Durch den Zusammenstoß fielen beide nach links auf den stark befahrenen Mittleren Ring. Der Lenker eines auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden Linienbusses konnte durch seine schnelle Reaktion und eine sofortige Vollbremsung einen Zusammenstoß mit den auf der Fahrbahn liegenden Radfahrern gerade noch verhindern. Die 38-Jährige erlitt dennoch schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 30-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und kam ebenfalls in eine Klinik. Der Fahrer sowie die Insassen des Linienbusses wurden durch die Vollbremsung nicht verletzt.