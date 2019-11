Bei einem Streit vor einer Espressobar in der Maxvorstadt ist am späten Montagabend ein junger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 26-Jährige wurde kurz vor Mitternacht mit einer Stichwunde in der Brust in die Notaufnahme eines Münchner Krankenhauses gebracht. Nach einer Operation sei sein Zustand "kritisch aber stabil", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Eine Streife konnte in der Nacht ein Auto stoppen, das sich laut Aussagen von Zeugen kurz zuvor vom Tatort entfernt hatte. Die beiden Insassen - ein 23 und ein 28 Jahre alter Mann - hatten laut Polizeibericht Blut an der Kleidung. Einen 34 Jahre alten Mann, der ebenfalls in den Streit verwickelt gewesen sein soll, konnten die Beamten in der Nähe des Tatorts ausfindig machen. Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob Haftbefehle beantragt werden. Was der Grund für den Streit war und wer zugestochen hat, das muss nun die Mordkommission klären.