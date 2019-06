2. Juni 2019, 18:58 Uhr Schwer verletzt Mann fällt im Hostel aus dem dritten Stock

Ein 28-Jähriger ist am vergangenen Donnerstag gegen 1.30 Uhr aus einem Fenster im dritten Stock eines Hostels in Kirchtrudering gefallen und dabei schwer verletzt worden. Bei dem Sturz aus 13 Metern Höhe zog er sich offene Knochenbrüche, Verletzungen der Wirbelsäule und Einblutungen in Lunge und Gehirn zu, er schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr. Ein Mitarbeiter des Hostels entdeckte den Verunglückten kurz nach dem Aufprall im Innenhof und alarmierte sofort den Notarzt. Die drei Mitreisenden des Mannes, die im selben Zimmer schliefen, hatten von dem Sturz nichts mitbekommen, alle vier waren alkoholisiert. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.