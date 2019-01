14. Januar 2019, 18:43 Uhr Schwer verletzt Bauarbeiter stürzt in einen Schacht

Ein Bauarbeiter ist am Montag in Aubing in einen fünf Meter tiefen Schacht gestürzt und hat sich schwer verletzt. Seine Kollegen, die das Unglück beobachtet hatten, informierten den Notruf. Eine Polizeistreife war als erstes am Unfallort und begann umgehend mit der Versorgung des Verletzten. Nach wenigen Minuten wurden die Beamten durch die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes unterstützt. Der etwa 30 Jahre alte Bauarbeiter wurde in eine Münchner Klinik gebracht und dort im Reanimationsraum behandelt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges ermittelt die Polizei.