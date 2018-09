3. September 2018, 18:55 Uhr Schweinsteiger-Orden Taktisches Lob

Wer da auszeichnet, könnte es im Wahlkampf nötig haben

"Überragend" vom 28. August:

Orden für Selbstverständliches?

Einen Fußballspieler der Verdienste in und mit der Nationalmannschaft wegen auszuzeichnen und zu ehren, ist Angelegenheit des Bundespräsidenten. Sich mit seinen Kollegen in der Umkleidekabine von der Frau Bundeskanzlerin anhimmeln zu lassen, zählt dann vermutlich zu den Fringe Benefits (etwa: freiwillige Zusatzleistungen; d. Red.) bei der monetär stattlichen Vergütung der Herren. Zu vermuten ist übrigens, dass ein sportinteressierter Herr Bundeskanzler sich wohl eher für den Frauenfußball begeistern würde. Dass ein Fußballer für selbstverständliche Attribute eines Sportlers - Ehrlichkeit, Fairness, Freundlichkeit - einen Verdienstorden eines Bundeslandes erhält, erklärt sich nicht ohne weiteres von selbst. Haben die Tentakel des FC inzwischen einen politischen Arm? Könnte das wegen des damit veranstalteten medialen Getöses Bestandteil eines Wahlkampfes sein? Wie schade wär' das denn? Dr. Otto Grünewälder, München

Übertriebene Lobhudelei

Man muss kein Söder-Fan sein, um diese Lobhudeleien über den Fußballer Schweinsteiger völlig übertrieben zu finden. In zwei großen Artikeln wird vom "bayerischen Weltmann" Schweini geschwärmt, der die Journalistenschar beschäftigt und den Ministerpräsidenten Söder alt aussehen lässt. Als wäre es etwas Besonderes, dass ein Kicker, der auch mal in der WM-Elf gespielt hat und jetzt seine Millionen in den USA verdient, wieder mal nach Bayern zurückkehrt! Ein neuer Superheld am bayerischen Himmel, nachdem sich der bayerische Kaiser wegen Finanzproblemen ins Salzburgische verabschiedet hat und der Bayern-Präsident Hoeneß offenbar auch nicht mehr vorzeigbar ist? Prof. Dr. Hans A. Bloss, Ettlingen