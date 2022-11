Für wen das Nachtflugverbot nicht gilt / 666 Millionen vom Bund für Ausbau der U5 in Aussicht

Tower mit Vollmond: Warum gibt es am Münchner Flughafen so viele Ausnahmen vom generellen Nachtflugverbot, das von Mitternacht bis fünf Uhr morgens gilt?

Von Klaus Ott

Wer darf eigentlich - und warum eigentlich? - zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens vom Münchner Flughafen abheben oder dort landen? Das beschäftigt die Bevölkerung rund um den Flughafen, die Kommunalpolitik und den Landtag schon seit Langem. Ein wenig Licht ins Dunkel bringt ein Vorgang, der sich schon vor fünf Jahren abgespielt hat und der jetzt den Landtag beschäftigt. Im September 2017 hatte der damalige CSU-Landtagsabgeordnete und heute nur noch Abgeordnete Alfred Sauter eine Ausnahme vom Nachtflugverbot begehrt. Für keinen Geringeren als Arnold Schwarzenegger, den Terminator aus Hollywood und Ex-Gouverneur von Kalifornien.

Der Governator, wie er auch genannt wird, sollte laut Unterlagen von Bayerns Staatsregierung nach einer Gala am Fürstenhof in Monaco um 2.50 Uhr im Erdinger Moos einfliegen. Eine ziemlich unchristliche Uhrzeit, jedenfalls für die Anwohner dort. Die Beamtenschaft, die damit befasst war, muss darüber wohl sehr erschrocken gewesen sein; einigen Mails und Vermerken nach zu urteilen. Das gehe gar nicht, absolut indiskutabel, das gäbe einen Aufstand, lauteten die Notizen. Antrag abgelehnt. Sauter, der später über seine Maskenaffäre stolperte und die CSU-Fraktion verlassen musste, soll damals einsichtig gewesen sein.

Ende gut, alles gut? Mitnichten. Der Fall lenkt den Blick darauf, dass Ausnahmen vom Nachtflugverbot nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Dass jährlich Tausende Maschinen bis kurz vor Mitternacht und frühmorgens schon wieder ab fünf Uhr landen und starten. Und dass selbst zwischen Mitternacht und fünf Uhr früh von regelmäßiger Nachtruhe, die dem Lärmschutz und der Gesundheit dienen soll, keine Rede sein kann. Für wen es welche Ausnahmeregeln gibt, lesen Sie hier (SZ Plus). Und Schwarzenegger? Der kann ja jederzeit vor Mitternacht nach München kommen. Und Gastreden halten, wie kürzlich geschehen.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Schule ist ein Stück Normalität für sie" Die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychosomatik wächst, und mit ihr muss auch die Schule für Kranke wachsen. Dort lernen Kinder, die sechs Wochen oder mehr stationär behandelt werden müssen. Ein Besuch. (SZ Plus)

666 Millionen Euro für den Ausbau der U5 Die U5 soll nach Pasing verlängert werden. Nun gibt es erstmals eine konkrete Summe, wie viel Geld dafür vom Bund nach München fließen könnte. Eine feste Zusage ist das noch nicht - und es gibt weitere, teure Vorhaben. (SZ Plus)

Freitag ist Energiespar-Tag Weil kurz vor dem Wochenende ohnehin fast alle Beschäftigten im Home-Office sind, werden auf dem Allianz-Campus am Donnerstagabend vier der fünf Gebäude abgeschaltet. Arbeitsplätze gibt es dann nur noch in einem Haus, in dem Heizung, Licht und Lüftung weiterlaufen. (SZ Plus)

Wenn ein Tonband alles infrage stellt Ein Dokufilm auf Sky Crime rekonstruiert den unvergessenen Kriminalfall in Eching von 1981 unter dem Titel: "Das Mädchen in der Kiste - Wer tötete Ursula Herrmann?" Die Erkenntnisse sind brisant. Sitzt überhaupt der Richtige im Gefängnis?

Zweite IAA startet am 5. September in München Bei der Neuauflage der Mobilitätsmesse soll es gleich mehrere "Blue Lanes" geben. Aber auf große Stände vor der Feldherrnhalle will man dieses Mal verzichten.

Chinesischer Turm bekommt neues Dach Für rund 190 000 Euro wird das Wahrzeichen im Englischen Garten instand gesetzt. Bis Weihnachten soll alles fertig sein.

Vier Autos brennen in der Klenzestraße In der Nacht auf Mittwoch wird die Feuerwehr alarmiert und fährt mit fünf Einsatzfahrzeugen zur Brandstelle. An der Ermittlung der Ursache ist auch der Staatsschutz beteiligt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg