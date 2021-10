Aus einem verbalen Streit wurde schwere Körperverletzung, am Ende kamen neun Streifenwagen, um die Situation in der Schwanthalerstraße zu beruhigen. Laut Polizei gerieten am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr ein 18-Jähriger mit einem Mann sowie seinen drei Söhnen (elf bis 16) aneinander, der Anlass ist noch unklar. Dabei soll der 18-Jährige mit einer Glasflasche im Gesicht verletzt worden sein. Gegen die beiden Erwachsenen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.