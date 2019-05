30. Mai 2019, 18:34 Uhr Schwanthalerstraße Jugendliche drohen, Polizisten abzustechen

Ein 27-jähriger Münchner ist am Montagabend in der Schwanthalerstraße von drei Jugendlichen geschlagen und dabei verletzt worden. Der junge Mann war mit einer 18-jährigen Freundin an dem Trio vorbeigegangen, als die Jugendlichen der Frau sexistische Beleidigungen hinterherriefen. Der 27-Jährige sprach die Gruppe an, woraufhin er mit Faustschlägen und Tritten traktiert wurde. Seine Begleiterin wurde ebenfalls angegriffen. Die Täter flüchteten, wurden aber von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme leisteten sie nach Polizeiangaben erheblichen Widerstand. Demnach haben sie einem Beamten ins Gesicht gespuckt und gedroht, die Polizisten abzustechen. Gegen die Tatverdächtigen wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.