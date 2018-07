20. Juli 2018, 22:36 Uhr Schwanthalerhöhe Zwei Chöre, viele Lieder

In der Alten Kongresshalle an der Theresienhöhe 15 sind an diesem Samstag, 21. Juli, der Munich Show Chorus und die London City Singers zu hören. Die beiden Chöre singen Lieder aus zahlreichen bekannten Filmen verschiedener Genres. Der Münchner Show Chorus singt seit 2015 A Cappella und Barbershop und hat schon eine Weltmeisterschaft in dieser Musikrichtung gewonnen. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt 7,50 Euro.