27. Juni 2019, 23:26 Uhr Schwanthalerhöhe Zusammenhalt und Volxvergnuegen

Die Kunst- und Kulturtage im Westend stehen heuer unter dem Motto "Solidarität" - Auftakt ist an diesem Freitag

Von Sonja Niesmann, Schwanthalerhöhe

Ganz schlicht "Solidarität" haben die Organisatoren der Kunst- und Kulturtage im Westend heuer als Motto gewählt. Solidarität - "ein elementarer Wert in Zeiten von sozialen Spannungen und politischen Umbrüchen", kommentiert Dimitrina Lang, Vorsitzende des Münchner Migrationsbeirats, in ihrem Grußwort. Wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, ob auf nationaler/internationaler Ebene oder im kleinen Stadtteil, das will gleich zum Auftakt am Freitag, 28. Juni, der Münchner Soziologie-Professor Stephan Lessenich im Griechischen Haus an der Bergmannstraße 46 beleuchten. Nach dem Vortrag kochen dort Studenten für die Besucher, der Erlös kommt einem Flüchtlingsprojekt in Griechenland zugute.

Ebenfalls im Griechischen Haus beginnt am Donnerstag, 4. Juli, eine Ausstellung über Seenotrettung im Mittelmeer. Der Fotograf Daniel Kempf-Seifried begleitete über Ostern 2017 die dritte Mission von Sea-Eye, bei der 1388 Menschen vor der libyschen Küste gerettet wurden. Um Aufklärung über die zunehmende Kommerzialisierung des Krankenhausbetriebes geht es in dem Film "Der marktgerechte Patient", der am 16. Juli im Gesundheitsladen an der Astallerstraße 14 gezeigt wird. Auch das Köşk gliedert sich mit seinem Festival "Behinderung ist Rebellion - diversity, disability, difference" (4. Juli bis 5. August) ein ins Programm, das wieder Ismail Sahin vom Multikulturellen Jugendzentrum, Theresa Mandl vom Pfarrverband München-Westend und Costas Gianacacos vom Griechischen Haus zusammengestellt haben.

Offiziell eröffnet wird der sommerliche Veranstaltungsreigen am Samstag, 29. Juni, 14 bis 22 Uhr, mit dem Internationalen Fest vor der Kirche am Gollierplatz, beendet mit dem Straßenfest der Gaststätte Bürgerheim am 10. August, zudem werden ein großes Pfarrverbandsfest (14. Juli) der World Neighbours Day (20. Juli), das dreitägige United Cultures Festival (26. bis 28. Juli) und weitere Straßenfeste gefeiert.

An den Tagen und Abenden dazwischen kann man sich je nach Gusto allerlei herauspicken, sei es ein äthiopisches Kulturfest, eine Lesung aus dem Kommunistischen Manifest oder einen Hörspaziergang mit Lärmmessgerät durchs Viertel, Kurzprosa im Salzstangensalon des "Departments of Volxvergnuegen", Fabeln auf Bairisch oder einen Schnupperkurs Polnisch und natürlich Musik aller Art - von Songs am Kaminfeuer über die Nacht der Chöre bis zu afrokaribischen Rhythmen. Für Kinder gibt es zum Beispiel das Schattenspiel "Der kleine Muck", ein Memorybasteln oder Specksteinarbeiten.

Programmhefte liegen im Viertel aus, Informationen sind auch auf der Facebook-Seite Westend.hat.ein.Gesicht zu finden.