Ob Bavarian Line Dance mit Magnus Kaindl oder Bairisch Tanzen mit Katharina Mayer und Philipp Korda - auf der Theresienwiese kann von Donnerstag, 1. Juli, an einmal wöchentlich von 19.30 bis 20.30 Uhr ein neuer Tanz kennengelernt werden. Immer donnerstags können sich Teilnehmer abwechselnd einen der beiden Tänze kostenlos beibringen lassen. Das Angebot läuft bis zum 30. September. Eine Anmeldung für die Kurse ist per E-Mail an volkstanz@muenchen.de möglich. Außerdem findet an allen vier Sonntagen im Juli von 18 bis 19.30 Uhr eine Tanzserenade zum Gesellschaftstanz auf der Theresienwiese statt. Die Paare werden dabei von Live-Musik begleitet. Beide Angebote finden nur bei trockenem Wetter statt.