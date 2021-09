Seit 25 Jahren webt Sylvia Wiechmann an ihrem Webstuhl im Gewerbehof Westend Schals, Küchentücher sowie Kleiderstoffe. Gefeiert wird das Jubiläum der Damasthandweberei mit einer Ausstellung von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr. Im zweiten Obergeschoss an der Gollierstraße 70 sind "textile Bilder", also grafische Abstraktionen und eine Serie mit Gesichtern zu sehen.