3. Oktober 2018 Schwanthalerhöhe Stadt verteidigt Abbau von Verbotsschildern

Die Stadt verteidigt ihr neues Verkehrskonzept, auf der Schwanthalerhöhe weitgehend auf Verbotsschilder für Autos zu verzichten. Die früher aufgestellten Schilder, wonach nur Anwohner in die gekennzeichneten Bereiche fahren durften, seien in der Vergangenheit zum Teil "direkt in die Fahrbahn gestellt, verschoben oder umgeworfen" worden, "sodass die Schilder zum Verkehrshindernis wurden", argumentiert das Kreisverwaltungsreferat. Verbote würden "ohne permanente Überwachung am Schild keine Lösung" für die Verkehrsprobleme bringen. Wenn ein Verbot nicht überwacht werde, halte sich kaum ein Autofahrer daran. In diesem Jahr habe das Polizeipräsidium der Stadt mitgeteilt, "dass keine Kräfte für eine dauerhafte Überwachung der besagten Beschilderung vorhanden seien", schreibt das KVR. Dennoch seien kommunale Verkehrsüberwacher und die Polizei in den vom Autoverkehr rund um die Wiesn betroffenen Gebiete verstärkt im Einsatz. Wie berichtet, beschweren sich zunehmend Anwohner der Schwanthalerhöhe, dass der Schleichverkehr und auch Autos, die unberechtigt parken, stark zugenommen hätten, seit die Verbotsschilder dort während des Oktoberfests nicht mehr aufgestellt werden. Rund um die Paulskirche hingegen gibt es weiterhin Verbotsschilder.