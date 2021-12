Im Sommer wimmelt es hier vor großen und kleinen Menschen: Der Georg-Freundorfer-Platz zählt zu den Lieblingsorten der Nachbarn auf der Schwanthalerhöhe, auf dem preisgekrönten "Affenspielplatz" mit seinen Kletterbäumen tummeln sich Kinder zu jeder Jahreszeit, nebenan wird Tischtennis gespielt oder von den umstehenden Bänken aus in die Luft geguckt. Beharrlich forderten Anwohner und Bezirksausschuss (BA) eine WC-Anlage für den Freizeit-Treffpunkt im Viertel. Nach langem Hin und Her mit der Stadt ist es nun soweit: An der Ecke zur Geroltstraße ist eine vollautomatische barrierefreie Unix-Toilette aufgestellt worden - als eine von 25, die an öffentlichen Grünanlagen der Stadt bis 2023 errichtet werden sollen. "Sieht aus wie ein Raumschiff", urteilte Daniel Günthör, Grünen-Fraktionssprecher im BA, bei der offiziellen Inbetriebnahme durchaus erfreut. Die Kabine reinigt sich nach jedem Toilettengang automatisch und ist täglich von 6 bis 22 Uhr zugänglich - kostenlos. Eine weitere Toiletten-Anlage, die die Stadtviertelpolitiker für den Gollierpark beantragt hatten, gibt es erstmal nicht.