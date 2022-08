Das Konzept der Show hat sich bewährt: Literarische Gäste geben einen Einblick in ihre Arbeit. Der Steiermarker Liedermacher Christoph Theussl und die Münchner Kabarett-Marke Moses Wolff moderieren das Ganze. Eingeladen sind an diesem Sonntag der Autor und Dichter Ernst Froh, der sich als "Wortsportler" mit gekonnten Wortverdrehungen in seinen Texten und Gedichten einen Namen gemacht hat. Daneben Max Osswald, ein Neuzugang für die Münchner Comedy-Szene: Seit 2017 bewegt er sich auf Stand-up-Bühnen hierzulande. In seinem neuen Roman "Von hier betrachtet sieht das scheiße aus" (dtv) beschäftigt er sich aber nicht in erster Linie mit Lustigem: Die Geschichte über einen suizidalen jungen Wirtschaftsprüfer setzt sich mit unserer Leistungsgesellschaft und ihren ungesunden Dynamiken auseinander. Auch der Kabarettist und Autor Sven Kemmler behandelt in seiner aktuellen Show ein nicht gerade lustiges Thema: die aktuellen Gefahren für die Demokratie.

Schwabinger Schaumschläger, am So., 28. August, 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Vereinsheim Schwabing, Occamstraße 8