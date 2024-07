Barbara Yelin überzeugte die Jury durch ihren „politischen Anspruch“, der gut zur Tradition Schwabings passe, etwa zur einstigen Satirezeitschrift Simplicissimus mit ihren berühmten Karikaturen. „An diese Form der gesellschaftspolitisch engagierten, grafisch-literarischen Intervention knüpft das Genre des Comics an – und mit ihm die großartige Comic-Künstlerin Barbara Yelin.“ In Werken vom „Revolutionstagebuch“ bis zu „Emmie Arbel“ mache sie ihre Figuren und die sie bestimmenden gesellschaftlichen Umstände „für uns lebendig, zeigt sie uns in all ihrer Zerrissenheit, ihrem Mut, ihrer Verwundbarkeit, ihrer Stärke. Sie eröffnet Welten für uns.“

Magdalena „Malva“ Scherer wiederum ist in Schwabing aufgewachsen und lebt noch immer dort. Die „wehmütig leuchtenden Pop-Songs“ von Malva und ihrem musikalischen Partner Quirin Ebnet träfen einen postpandemischen Nerv und seien zugleich mit einem bereits jetzt unverwechselbaren Akzent versehen, ob beim Debüt-Album „Das Grell in meinem Kopf“ oder „A Soft Seduction Daily“. Authentisch und handgemacht, analog und ein bisschen aus der Zeit gefallen sei das – „hochaktueller, wunderschöner Retro“.

SZ Plus Das zweite Pop-Album von Malva aus München : Verführung für Fortgeschrittene Malva gilt als eine der größten Pop-Hoffnungen Münchens, spielte fleißig wie kaum eine andere Musikerin. Auf ihrem zweiten Album "A Soft Seduction Daily" singt sie über Sex zum Spaß und Trennungen - und meint doch mehr. Von Michael Zirnstein

Das Kino „Studio im Isabella“ in Schwabing wiederum sei seit 105 Jahren „eine unersetzliche, unentbehrliche kulturelle Institution“, so die Jury. „Es lebt und hat überlebt, weil immer noch und immer wieder genügend Besucher verstehen, worum es hier geht, wie wichtig die Weltverbindung durch laufende Bilder ist und wieviel mehr als nur ein kleines Kino verschwinden würde, wäre es eines Tages nicht mehr da.“ Das Isabella-Kino besteht seit 1919, seit 1990 wird es betrieben von Louis Anschütz, „mit heiterer Hartnäckigkeit, Verve, Neugier und unerschütterlichem Qualitätsanspruch“. Das „Studio im Isabella“ sei weit mehr als nur ein Kino, so die Jury: „Es ist ein Leuchtturm der Kinokultur, der weit über Schwabing und München hinaus strahlt.“