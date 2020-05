Freigeister sind sie allemal, und erfüllen damit die vielleicht wichtigste Voraussetzung für den Schwabinger Kunstpreis, bei dem weniger die geografische Verwurzelung als die künstlerische Identifikation mit dem Stadtteil zählt: In diesem Jahr wurden die Schauspielerin und Kabarettistin Maria Peschek, der "Gesamt"-Künstler Albrecht von Weech sowie die Poetry-Slam-Meister Ko Bylanzky und Rayl Patzak mit der wohl münchnerischsten aller derartigen Ehrungen ausgezeichnet. Über die Vergabe der mit 5 000 Euro dotierten Preise entschied eine Jury unter dem Vorsitz von Kulturreferent Anton Biebl, der in diesem Jahr Marion Bösker (Literaturhaus München), Susanne Hermanski (Süddeutsche Zeitung), Joachim Jung (Bildender Künstler, Preisträger 2009), Salome Kammer (Sängerin, Preisträgerin 2015) und Adrian Prechtel (Abendzeitung) angehörten. Maria Peschek begann ihre Karriere als "Paula Pirschl", wofür sie 1985 den zweiten Platz beim Scharfrichterbeil gewann. Die "Ratschkathl" war dann viele Jahre lang regelmäßig im BR zu hören. Seit 2003 tritt sie in Schwabing als bayerisches Clowns-Duo "Beppi und Charli" mit Annette Spola im Tams-Theater am Sozialamt auf. Albrecht von Weech ist als Sänger, Marionetten-Bauer und Barde der Kaltenberger Ritterspiele ein Künstler mit vielen Talenten - und als Dietlindenstraßler tatsächlich Schwabinger. Ko Bylanzky und Rayl Patzak initiierten und moderierten 1996 den ersten "Munichslam" im "Substanz", der sich später zum größten europäischen Poetry Slam entwickelte Im März 2009 starteten sie im Lyrik-Kabinett gemeinsam die Reihe "Poetry in Motion".