Der Kriminalroman "Schwabing 62" spielt zur Zeit der Studentenunruhen. Hier eine Auseinandersetzung von Jugendlichen und der Polizei am 25. Juni 1962 auf der Leopoldstraße in Schwabing.

In ihrem Kriminalroman "Schwabing 62" erzählt die Autorin Gretel Mayer von der Aufklärung eines Mordes, der sich zur Zeit der Studentenkrawalle ereignete.

Von Christina Rehm

Berenike von Rahnstedt ist eine unabhängige Frau - Künstlerin, Schriftstellerin und alleinerziehende Mutter. Sie kennt Gott und die Welt und bewegt sich mit Leichtigkeit durch die Münchner Künstlerszene der Sechzigerjahre. Bis sie in ihrer Schwabinger Wohnung ermordet wird. Erschlagen mit einem unbekannten Gegenstand. Wie der Zufall es will, ist die Tote die Nachbarin des Kommissars Korbinian Hilpert. Und der Ermittler und sein Kollege tauchen bei ihrer Spurensuche tief in die Schwabinger Szene kurz nach den Studentenkrawallen 1962 ein.