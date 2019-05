20. Mai 2019, 23:44 Uhr Schwabing Wie sich linke Politik befreien kann

Probleme und Ängste müssen angesprochen werden, um die rechten Parteien auf ihrem Vormarsch in der Politik zu stoppen - das fordert Bernd Stegemann in seinem Buch "Die Moralfalle. Für eine Befreiung linker Politik". Darüber spricht der Autor und Mitinitiator der linken Bewegung "Aufstehen" am Freitag, 24. Mai, mit der SZ-Journalistin Meredith Haaf. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstraße 45. Der Eintritt kostet sieben Euro. Um eine Anmeldung unter Telefon 3 80 15 00 wird gebeten.