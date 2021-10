Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Schwabing-West eine Litfaßsäule gerammt. Wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete, stürzte die Säule daraufhin auf den Wagen; der Fahrer blieb aber unverletzt. Der Feuerwehr zufolge hatte er um kurz nach 5 Uhr auf der Schwere-Reiter-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Feuerwehrleute, die gerade auf der Heimfahrt waren, entdeckten den Unfall. Der Fahrer habe sein Auto eigenständig verlassen, habe sich aber vom Rettungsdienst nicht untersuchen lassen wollen, heißt es. Die Feuerwehrleute rollten die Säule vom Auto, das danach abgeschleppt wurde. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.