10. Mai 2019, 22:01 Uhr Schwabing Von der Entfaltung kreativer Kräfte

Zum 100. Geburtstag der ersten Gründung einer Waldorfschule im Jahr 1919 feiert das Münchner Team "Waldorf 100" an diesem Samstag, 11. Mai, von 11 Uhr an in der Rudolf-Steiner-Schule, Leopoldstraße 17, den "Tag der Waldorfpädagogik". Mediziner, Therapeuten, Pädagogen und ehemalige Schüler bieten interaktive Workshops und Vorträge an. Themen sind beispielsweise die Gründungsmotive der Waldorfpädagogik oder "Die Bedeutung des Freien Spiels für die gesunde Entwicklung".