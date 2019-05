31. Mai 2019, 21:54 Uhr Schwabing Vision Heimat

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Heimat? Zuhause, Zuflucht, Geborgenheit? Verklären wir hier etwas? Diese Fragen illustriert die Ausstellung "Heimat - Idylle - Vision" der Künstlerinnen Cordula Hofmann-Molis, Elis Hoymann und Margret Kube in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1 b. An diesem Sonntag, 2. Juni, Beginn 14 Uhr, führen die drei durch die Schau, die noch bis 28. Juni (außer 8. bis10. sowie 20. Juni ) täglich von 12 bis 19 Uhr dort bei freiem Eintritt zu sehen ist.