Von Nico Kellner, Schwabing

Es war ein großes Ereignis für die Schwabinger Bürger, als der damalige Bürgermeister - und spätere OB - Christian Ude (SPD) im Jahr 1991 "ihre" Seidlvilla als Stadtteilkulturzentrum eröffnete. 30 Jahre ist dies nun her, und die Seidlvilla ist zu einem Zentrum des kulturellen Lebens geworden, das kaum noch aus Schwabing wegzudenken ist. Zu ihrer Geschichte gibt es von Mittwoch, 1. September, an eine Ausstellung. Sie solle Einblick geben in die wechselhafte Historie des Hauses, sagt Heike Frey, die stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturzentrums.

Erbaut wurde die Villa am Nikolaiplatz 1 b bereits im Jahr 1905. Namensgeber ist der Münchner Architekt Emanuel von Seidl, der auch das Stammhaus der Augustiner-Brauerei an der Neuhauser Straße und das Elefantenhaus im Tierpark Hellabrunn entworfen hat. Nachdem die Seidlvilla lange Zeit in Privatbesitz und später als Sitz der Volksschule genutzt war, wurde sie "in den Siebzigerjahren zum Spekulationsobjekt", so Frey. Direkt nach ihrem Verkauf begannen Planungen, nach denen an Stelle des alten Hauses ein Wohn- und Bürogebäude entstehen sollte - "sogar sechsstöckig", sagt Frey. Dies wollten viele Bürger nicht akzeptieren und lehnten sich in jahrelangen Protesten gegen den Abriss der Villa auf. Mit Erfolg: Die Stadt machte von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und kaufte die Villa. So sei sie vor 30 Jahren zum "Haus für Schwabing" geworden, berichtet Frey. Nicht nur das: Die Seidlvilla wurde zur Blaupause für die Bürgerhäuser in München - die heutigen "Stadtteilkulturzentren".

Seit dieser Zeit habe sich die Seidlvilla immer mehr "professionalisiert und vom Programm her vervielfacht", sagt Heike Frey. Anfangs sei man in der Planung noch von etwa einer Veranstaltung pro Woche ausgegangen, heute gehe die Zahl weit darüber hinaus: Vor der Pandemie seien es jährlich über 2500 gewesen.

Das wäre jedoch niemals möglich gewesen, wenn die Schwabinger Bürger nicht so hartnäckig gegen den Abriss der Villa gekämpft hätten. Die Stadt habe damals damit gerechnet, dass der Protest spätestens nach einem Jahr verstummen würde, so Frey. Eine Annahme, die sich bekanntlich nicht bewahrheitet hat. So passt es gut, dass in der Seidlvilla von nächster Woche an noch eine weitere Ausstellung zu sehen ist. Sie trägt den Titel "Wir alle sind München!" und befasst sich mit dem Engagement von Bürgern in der Stadtentwicklung. Zu sehen ist die Doppelausstellung - mit Ausnahme von Samstag, 25. September, - täglich zwischen 12 und 19 Uhr. Geöffnet ist sie bei freiem Eintritt bis Dienstag, 28. September.