Für Motorradfans war die Durchfahrt am Gustav-Landauer-Bogen jahrelang eine gute Möglichkeit, ihre Maschine in der Neubausiedlung am Ackermannbogen wettergeschützt unterzustellen. Mindestens 15 Zweiräder parkten gewöhnlich dort in den Sommermonaten, selbst im Winter konnten Anwohner an die zehn Fahrzeuge zählen. Doch seit in dem Quartier das Parkraummanagement gilt, wissen die Biker nicht mehr, wohin mit ihren Krafträdern. Die Gebühr für das Parkwapperl ist dabei gar nicht einmal nicht das Problem, eher die Frage: wo den Lizenzausweis anbringen? Die Bescheinigung ist weder witterungsbeständig noch kann sie diebstahlsicher befestigt werden. Aus lokalpolitischer Sicht bleibt da nur eine Lösung: Der bisherige Stellplatz unter der Durchfahrt soll in eine Parkfläche für Zweiräder umgewandelt werden. Eine entsprechende Bitte hat der Westschwabinger Bezirksausschuss nun an die Stadtverwaltung gerichtet.