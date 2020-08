Die Nachbarschaft Schwabing bietet von Anfang September an wieder ihr Programm an. Zum Beispiel haben Jung und Alt jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr können Fremdsprachler kostenfrei am Deutsch-Konversationstreff teilnehmen. Treffpunkt ist jeweils in der Seidlvilla am Nikolaiplatz 1 b. Dort können auch Eltern-Kind-Gruppen geeignete Räume nutzen. Die Nachbarschaft Schwabing berät Besucher zudem zu sozialen Themen. Die Angebote stehen mit Blick auf die Corona-Entwicklung unter Vorbehalt, weitere Informationen veröffentlicht die Nachbarschaft Schwabing im Internet (seidlvilla.de/unser-angebot).