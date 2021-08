Der Bezirksausschuss (BA) Schwabing-West fordert zum wiederholten Mal die Genehmigung eines Schanigartens für das Traditionslokal "Rheinpfalz" an der Kurfürstenstraße - trotz des negativen Bescheids des Mobilitätsreferats. Das Votum der Lokalpolitiker in der jüngsten Sitzung war einstimmig und soll "deutlich machen, dass es so einfach nicht geht", sagt Gremiums-Chefin Gesa Tiedemann (Grüne). Weil neben der Parkbucht, wo die Sitzplätze entstehen sollen, ein nicht benutzungspflichtiger, aber stark frequentierter Radweg verläuft, sieht die Verkehrsbehörde Radfahrer, Besucher und Personal beim Queren gefährdet. Die Bürgervertreter schlagen vor, die Radspur aufzulassen, diese Lösung gebe es "an anderer Stelle in der Stadt auch schon". Den BA-Mitgliedern geht es dabei nicht nur um diese Freischankfläche, sondern auch um den Erhalt des Flairs im Viertel. Denn sollte der Schanigarten letztlich abgelehnt werden - und diese Entscheidung trifft nun Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) - könnte das laut der Geschäftsführerin das Aus für das alteingesessene Lokal bedeuten.