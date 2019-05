10. Mai 2019, 22:01 Uhr Schwabing Tempo-30-Schilder abgelehnt

Sie sollen die Stadt sicherer machen: Tempo-30-Schilder vor Schulen, Kindertagesstätten, Spielplätzen, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Seit eine vor zwei Jahren in Kraft getretene Gesetzesnovelle erlaubt, auch auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern einzuführen und der Stadtrat beschlossen hat, diese Neuerung zugunsten besonders gefährdeter Bereiche zu nutzen, wachsen in ganz München 30-er Schilder aus dem Boden. Dabei prüft das Kreisverwaltungsreferat (KVR) jeden Fall einzeln, etwa um stark befahrene Straßen von der Regelung auszunehmen oder um zu verhindern, dass Autofahrer Schleichwege nehmen.

Nicht immer sind die Bezirksausschüsse mit den Vorschlägen der Verkehrsbehörde einverstanden. Wie jetzt im westlichen Schwabing. Das KVR wollte 30er Schilder vor dem Kindergarten und dem Spielplatz an der Belgradstraße 169 sowie vor der Kinderkrippe an der Schleißheimer Straße 224 anzubringen. Aber die Lokalpolitiker sind dagegen: Sie halten die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht für angebracht. Beide Straßen sind zentrale Einfallschneisen in Richtung Innenstadt. Außerdem machten die kurzen Abschnitte, in denen langsamer gefahren werde, ökologisch keinen Sinn - angesichts des Brems- und anschließenden Beschleunigungsvorgangs.