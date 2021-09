Radfahrer in Ost-West-Richtung nördlich der Schenkendorfstraße sollen künftig im Bereich um die Ungererstraße sicherer unterwegs sein können. Einen entsprechenden Antrag des Bezirksausschusses Schwabing-Freimann auf SPD-Initiative, den auch die Rathaus-CSU schon einmal ähnlich gestellt hatte, will das städtische Mobilitätsreferat im Zuge der Umsetzung des Radentscheids aufgreifen. Dabei würden der Bereich nordwestlich dieser Kreuzung und der Anschluss an den Fuß- und Radweg nach Westen Richtung Parkstadt Schwabing neu geordnet. Das geschehe, obwohl der Bereich nicht als Unfallschwerpunkt gelte. Kurzfristig will die Behörde den südlichen Zwei-Richtungs-Radweg zwischen dem U-Bahn-Aufgang Nordfriedhof und dem gerade nach Westen führenden Rad- und Fußweg als Gehweg mit dem Zusatz "Radfahrer frei" beschildern und so die Verkehrssicherheit verbessern.